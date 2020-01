Dalla Francia sicuri: “Napoli offerta per Soumarè, pronti 50 milioni”

Dalla Francia sono sicuri il Napoli ha recapitato un’offerta ufficiale per Soumarè. Sul piatto ci sono tra i 50 ed i 55 milioni di euro.

Il portale francese Le10sport riporta dell’offerta ufficiale del Napoli per Sumarè da 50 milioni. Secondo quanto fanno sapere dalla Francia gli azzurri hanno inviato la proposta via mail al club che detiene il cartellino del giocatore. Boubakary Soumaré ha 20 anni ed è di proprietà del Lilla. Il calciatore piace a moltissimi club europei, fino a quando non è arrivata la notizia dell’offerta del Napoli il suo valore di mercato era stimato intorno ai 40 milioni di euro. In questo caso l’offerta del Napoli sarebbe nettamente superiore rispetto a quanto viene valutato il calciatore. Il giocatore rappresenterebbe il profilo perfetto per Aurelio De Laurentiis a cui piace investire molto su giovani promettenti. C’è da capire se questa operazione potrebbe escludere quella di Lobotka, anche se i giocatori hanno caratteristiche diverse ma giocano nella stessa zona del campo.

Napoli, offerta Soumarè: la decisione del Lilla

Il calciomercato del Napoli a gennaio potrebbe essere più ricco del solito. La SSCN di solito durante il mercato di riparazione non fa grandi acquisti, ma in questo caso potrebbe esserci un’eccezione. L’offerta ufficiale del Napoli per Soumarè spariglia le carte in tavola. Proietta gli azzurri su un calciatore dal sicuro potenziale, appetito da tantissime big europee. Lo sa anche il Lilla, bottega di solito molto cara a cui farebbe piacere scatenare un’asta. Proprio il portale francese Le10sport parla della società francese come in attesa. Nei prossimi giorni il club che detiene i diritti sportivi del calciatore valuterà anche altre proposte. Il Napoli resterà alla finestra, forte della propria offerta che si aggira tra i 50 ed i 55 milioni di euro. Intanto in Francia potrebbe andare Ghoulam che piace molto al Marsiglia, Villas Boas ci ha fatto più di un pensiero.