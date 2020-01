Buoni propositi 2020: Fabian Ruiz ritorni a fare il fenomeno

Ad inizio anno ci sono sempre i buoni propositi, per il 2020 il Napoli spera di recuperare quel fenomeno di Fabian Ruiz.

L’aggettivo non è utilizzato a caso. Fabian Ruiz è un fenomeno o potenziale tale. Se lo vogliono in ordine sparso: Manchester City, Real Madrid e Barcellona, qualcosa vorrà dire. Se viene votato miglior giocatore dell’Europeo Under 21, allora si ha solo una conferma. Tra i buoni propositi del 2020, però, deve esserci quello di recuperare Fabian Ruiz. Con Carlo Ancelotti c’era un disguido tattico, anche se nel primo anno con l’ex allenatore aveva dato segnali più che positivi. In questo campionato ha dato qualche sprazzo di buona giocata, ma fino ad ora ha tenuto quasi sotto chiave tutto il suo talento. Le voci di mercato di certo non gli fanno bene, il mancato rinnovo nemmeno. Il tira e molla con il Napoli sta andando per le lunghe, ma non ci può essere sempre una giustificazione per tutto.

Quel fenomeno di Fabian Ruiz

Quando ha la palla attaccata al piede sembra essersi incollata. Ha ‘solo’ il piede sinistro, ma tanto gli basta per far ammattire gli avversari. Nell’ultimo periodo ha fatto ammattire anche i tifosi del Napoli. Troppo spesso si è innamorato di quella palla, troppo spesso ha perso palla dando il via alle ripartenza avversarie. Troppo spesso la sua classe è venuta meno. Colpa di una posizione in campo ce non gli piaceva (con Ancelotti), colpa di un ruolo non suo (quello di regista). Con l’arrivo di Gattuso si è tornati al 4-3-3 ed ora ci si attende che torni anche il talento dello spagnolo. Fabian Ruiz è un fenomeno, mi sbilancio. Ha il potenziale per esserlo, ma deve migliorare ancora. Mentalmente e anche tecnicamente. Deve liberare più spesso quel sinistro, deve avere più visione di gioco e velocità in campo. Deve essere più fenomeno.

Voci di mercato

Anche il Real Madrid ritiene Fabian Ruiz un fenomeno. Florentino Perez si è letteralmente innamorato di lui, tanto che vorrebbe prenderlo già a gennaio. Ottanta milioni di euro, però, sono pochi. De Laurentiis sa di avere tra le mani un grande calciatore e vuole rinnovare il contratto dello spagnolo con clausola da 180 milioni di euro. Difficilmente si potrà fare qualcosa a gennaio, forse a giugno. Per riuscire a convincere le pretendenti, però, il centrocampista spagnolo dovrà dimostrare di aver recuperato tutto il suo talento. Una grande occasione ci sarà contro l’Inter. La squadra di Conte è in grande forma ed in mediana il Napoli avrà bisogno del miglior Fabian Ruiz per contrastare i nerazzurri. Ecco questo è un altro elemento di crescita su cui deve lavorare lo spagnolo: riuscire a prendere per mano la squadra. A 23 anni non è facile, ma se si vuole giocare nel Real Madrid è necessario.