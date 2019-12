“Lobotka verso Castel Volturno” lo attende Gattuso. Attesa per l’annuncio

Lobotka è pronto a partire direzione Castel Volturno. L’annuncio ufficiale deve ancora arrivare ma gli emissari del Celta Vigo hanno accettato l’offerta.

Gennaro Gattuso è pronto ad accogliere il suo regista, da piazzare come fulcro del gioco nel suo 4-3-3. Direzione Castel Volturno per Lobotka. Il centrocampista slovacco attende il via libera da parte del Celta Vigo per prendere l’areo per Capodichino e poi dirigersi in provincia di Caserta, dove c’è il centro sportivo della formazione partenopea. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport per “l’annuncio ufficiale è soltanto questione di ore”. I dirigenti del club spagnolo hanno accettato la proposta messa sul piatto da Micheli, emissario del Napoli a Madrid. Ora tocca al presidente Carlos Mourino dire l’ultimo si e dare di fatto il via alla partenza del calciatore verso Napoli. Bisogna solo attendere perché dalla Spagna arrivano solo segnali positivi, con l’accordo con il calciatore che è già stato trovato.

La formula per l’acquisto

Lobotka a Castel Volturno ci potrebbe arrivare entro i prossimi due o tre giorni, facendo prima tappa a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche. Aurelio De Laurentiis ha cercato di chiudere in fretta la trattativa per dare subito a Gennaro Gattuso l’opportunità di avere il suo regista. Nelle ultime ore di trattativa il club azzurro ha aumentato cambiato anche la formula dell’accordo, aumentando la parte fissa per andare incontro alle esigenze del Celta. La formula per l’acquisto di Stanislav Lobotka è quella del prestito a 3 milioni di euro, più l’obbligo di riscatto a fine stagione. Si parla di 17 milioni da versa a giugno tra fissi e bonus. In questo modo si vanno a coprire i 20 milioni di euro chiesti dal club iberico. In ogni caso quanto pagato dal Napoli per Stanislav Lobotka resta molto inferiore rispetto alla clausola rescissoria, fissata sui 50 milioni di euro.