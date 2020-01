Ghoulam e D’Ambrosio saltano Napoli-Inter, out al San Paolo

Napoli-Inter si avvicina ma le due squadre dovranno fare a meno di Ghoulam e D’Ambrosio. I due terzini sono fermi per infortunio.

Faouzi Ghoulam ieri si è fermato di nuovo in allenamento a Castel Volturno: solo terapie per lui. Così come si è bloccato Fabian Ruiz, costretto a stare fermo da un attacco febbrile. Il terzino algerino per l’ennesima volta rischia di non essere nella lista dei convocati, anzi quasi sicuramente sarà out per la sfida con l’Inter. Ghoulam e D’Ambrosio non saranno protagonisti del match al San Paolo, uno fermato dai problemi post infortunio e l’altro per un problema muscolare. Ghoulam sul mercato piace al Marsiglia ma Gennaro Gattuso al suo arrivo a Castel Volturno ne ha bloccato la partenza. Il nuovo tecnico azzurro vorrebbe recuperarlo, ma oramai l’algerino non riesce più a mettere piede in campo. I report parlano sempre di un miglioramento, ma l’ultimo step per il rientro non arriva.

Ghoulam e D’Ambrosio out

“Risentimento muscolare al retto femorale della gamba destra” questa la diagnosi per Danilo D’Ambrosio, per lui tre settimane di stop. Antonio Conte dovrà fare a meno del suo jolly di difesa che già nel recente passato era rimasto fuori un mese. Ghoulam e D’Ambrosio salteranno una sfida importantissima per diversi motivi. Il Napoli vuole dare continuità alla vittoria con il Sassuolo, l’Inter deve vincere per mantenere intatto il sogno scudetto. Gennaro Gattuso sta provando a cambiare la squadra, nei moduli tattici ma soprattutto nella testa. Il nuovo tecnico aspetta ancora l’arrivo di Lobotka, quindi ancora una volta dovrà giocare senza un uomo d’ordine a centrocampo. Bisognerà adattare qualcuno, come è accaduto nella prime due partite della gestione Gattuso. Con Fabian Ruiz in forse il centrocampo del Napoli è praticamente obbligato e quindi Allan potrebbe fungere da regista. Il brasiliano è pronto a sacrificarsi, ancora una volta.