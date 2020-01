Il Mattino – Napoli e Lobotka vicinissimi, ecco il giorno delle visite mediche

Il Napoli e Lobotka sono oramai vicinissimi, la missione in spagna è stata avviata. Secondo Il Mattino c’è il giorno delle visite mediche.

Stanislav Lobotkak e il Napoli, due destini che si devono incrociare. Nonostante le resistenze del Celta Vigo che non vuole cederei all’offerta della SSCN. I venti milioni di euro chiesti dai galiziani sono un ostacolo al momento, per questo Giuntoli ha deciso di volare in Spagna. Il Napoli mette sul piatto 16 milioni più bonus. Forse potrebbe arrivare a 17 per la parte fissa, in modo da limare ulteriormente le richieste del Celta Vigo che ha già calato le pretese rispetto alla clausola rescissoria. I cinquanta milioni di euro sono diventati 20 o 22, il Napoli non vuole arrivare a quella cifra ma sa di avere in mano il gradimento del calciatore. Lobotka si è promesso ai partenopei e da ieri è diventato anche un followers degli azzurri su instagram: indizio? Ai tempi dei social, lo è.

Napoli e Lobotka: ecco le visite mediche

Sono vicinissimi il Napoli e Lobotka, tanto che secondo quanto riferito da Il Mattino è già stato fissato il giorno delle visite mediche. Domenica a Villa Stuart sbarcherà il calciatore slovacco. Il tutto avverrà dunque il giorno prima della sfida tra Napoli e Inter, quella che Gattuso dovrà giocare senza un uomo d’ordine in mediana. Assente anche Ghoulam, mentre c’è grande apprensione per Fabian Ruiz. L’algerino è out per i soliti problemi del post infortunio, mentre lo spagnolo ieri non si è allenato a causa della febbre. Gennaro Gattuso a centrocampo ha gli uomini contati, ecco perché Lobotka serve più che mai. La speranza di vederlo in campo contro l’Inter è oramai definitivamente saltata, ma la chiusura della trattativa sembra solo rimandata. Da più parti filtra grande ottimismo, tanto che pure il presidente del Celta Vigo sembra essersi convinto.