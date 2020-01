Stanislav Lobotka al Napoli. Sui social spunta un indizio. Fumata bianca in arrivo per il centrocampista slovacco del Celta Vigo

Lobotka è sempre più vicino al Napoli. Il Celta Vigo chiede circa 25 milioni di euro (metà della clausola di rescissione), ma le due parti potrebbero trovare l’accordo definitivo a metà strada nei prossimi giorni.

Filtrano sensazioni positive per l’approdo del giocatore slovacco in Serie A, pronto a rinforzare una mediana azzurra fin troppo povera a livello numerico.

Nel mercato di Gennaio arriverà con ogni probabilità anche un terzino che possa sostituire un opaco Faouzi Ghoulam. si parla insistentemente di Koutris mentre in difesa l’ultimo nome è quello di Jan Vertonghen.

Aurelio De Laurentiis per portare Lobotka al Napoli, investirà una cifra che si aggira sui venti milioni di euro (3 subito e 17 in estate, ndr).

In ogni caso il primo acquisto sembra definito, lo stesso Stanislav Lobotka nelle scorse ore ha iniziato a seguire su Instagram il profilo ufficiale del club azzurro.