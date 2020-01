“Napoli su Vertonghen, affare per gennaio. Il Tottenham vuole cederlo”

Il Napoli interessato a Jan Vertonghen. A riferirlo è il The Telegraph, che parla di una dirigenza inglese pronta a far partire il difensore.

Gli azzurri stanno monitorando il mercato, non solo per il centrocampo ma in tutti i settori. Sulla fascina mancina si parla insistentemente di Koutris mentre in difesa si potrebbe fare qualcos’altro. Jan Vertonghen e il Napoli sono molto vicini, lo riferiscono i tabloid inglesi. L’avvicinamento tra le parti ci sarebbe stato nelle ultime ore, anche perché il calciatore è in scadenza di contratto a giugno e il Tottenham vuole cederlo. A 32 anni il difensore accostato al Napoli è ancora un giocatore che può dare certezze. Gli azzurri potrebbero decidere di prenderlo qualora riuscisse a mettere in porto la cessione di Tonelli: uno dei quattro che attualmente è sul mercato. La dirigenza partenopea sta lavorando e potrebbe mettere sul piatto un’offerta minima per il difensore.

Napoli e Vertonghen: c’è concorrenza

Su Vertonghen non c’è solo il Napoli, ma anche altre squadre europee. Il difensore classe ’87 potrebbe ritornare all’Ajax che sta spingendo per avere il giocatore. In questo momento la società partenopea è quella più vicina al difensore, ma prima di affondare il colpo si guaderà intorno. Vertonghen resta un’opportunità per i campani, dato che il difensore può giocare da centrale ma all’occorrenza è stato utilizzato anche da centrocampista centrale. Può essere schierato, inoltre, sia in una difesa a tre che a quattro: ovvero le due soluzioni che può prendere in considerazione Gattuso. IL 4-3-3 resta sempre il modulo preferito dal tecnico del Napoli, ma in alcuni casi è passato anche alla difesa a 3 con cinque centrocampisti. Intanto da Sky fanno sapere che lo scambio Llorente-Politano è ancora fattibile anche se sull’esterno dell’Inter c’è la concorrenza di Roma e Fiorentina. I giallorossi potrebbero perdere Under e quindi cercano un sostituto.