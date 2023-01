Trevisani asfalta il tifoso juventino Zampini: “Complotto contro la Juve? Ma cosa dici?” – VIDEO

Riccardo Trevisani risponde a Massimo Zampini durante la discussione sulla penalizzazione per la Juventus.

Sulle reti Mediaset arriva il commento di Massimo Zampini, giornalista e tifoso juventino che parla di complotto contro la Juventus. “Non sono assolutamente d’accordo con Massimo Zampini quando parla di complotto contro la società bianconera” dice Trevisani.

Zampini cerca di intervenire dicendo: “Io non ho detto questo“. Ma Trevisani risponde: “È esattamente quello che volevi dire, dato che hai detto che c’è un modo italiano che prevede di penalizzare solo la Juventus. Ma credimi non può essere che sono tutti impazzati, visto che negli ultimi 20 anni ci sono stati tre episodi in cui è stata tirato in ballo sempre la Juve. Eh scusami, a questo punto non si può proprio dire che si tratta di un accanimento contro i bianconeri“.

Da Calciopoli al caso plusvalenze c’è sempre stata di mezzo la Juve è la storia che lo dice. Inoltre per la società bianconera i problemi non sono di certo finiti. Dal punto di vista della giustizia ordinaria bisogna ancora entrare nel vivo del processo dopo l’indagine Prisma.

Mentre dal punto di vista sportivo ci sono i 15 punti di penalizzazione già assegnati alla Juve dalla corte federale, anche se la società bianconera farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni che potrà accogliere il ricorso e annulla la sentenza o confermarla, ma non potrà fare sgravi di pena.

Ma bisogna ancora capire come andrà a fine la questione sulla cosiddetta manovra stipendi, che può portare altre penalizzazioni, fino alla retrocessione della Juventus.