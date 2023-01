Kvaratskhelia show: il cross di rabona è da paura – VIDEO

Kvicha Kvaratkshelia incanta il pubblico di Napoli in Serie A e Champions League, ma già ai tempi del Rubin Kazan dava spettacolo nel campionato russo.

Kvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori migliori del campionato di Serie A. Da agosto ad oggi sta incantando il pubblico italiano e europeo. Fino ad ora Kvaratskhelia ha messo a referto 9 gol e 12 assist in stagione con il Napoli. Numeri veramente importanti se si considera che il georgiano è un ragazzo di 21 anni e che è al primo anno in Serie A, dato che prima giocava con la Dinamo Batumi e ancora prima con il Rubin Kazan.

Ma Kvaratskhelia incantava anche ai tempi in cui militava nel campionato di calcio russo, come dimostra il cross di rabona che viene evidenziato nella clip di questo articolo. Un gesto tecnico davvero importante che mette in evidenza le qualità di un giocatore che può crescere ancora moltissimo.

Napoli: plusvalenza Kvaratskhelia

Il Napoli dal punto di vista tecnico ha fatto un grande salto di qualità con Kvaratskhelia, ma la società azzurra ha fatto un salto in avanti anche dal punto di vista economico. Infatti il valore del cartellino di Kvaratskhelia attualmente è di 60 milioni di euro per Transfermarkt.

Questo è il valore stimato, dato che sul mercato libero la società di Aurelio De Laurentiis può venderlo al miglior offerente. In questo momento il Napoli valuta Kvaratskhelia almeno 100 milioni di euro ed il campionato non è ancora terminato.