Alvino ci ride sopra: “Caso Plusvalenze Napoli nell’occhio del ciclone”

Carlo Alvino commenta con ilarità il caso plusvalenze con il mondo juventino che spera in un coinvolgimento del Napoli con Osimhen.

“Caso Plusvalenze Napoli nell’occhio del ciclone. Lavezzi pagato 6 venduto a 29, Higuain pagato 40 venduto a 90, Cavani pagato 17 venduto a 65, Zapata pagato 7 venduto a 22, Jorginho pagato 9 venduto a 60. Ah scusatemi sono reali e non sono le uniche” scrive Alvino su twitter.

In questo modo Alvino vuole sottolineare come il Napoli dal punto di vista della plusvalenze non abbia nulla da temere, anche perché quelle messe a bilancio durante gli anni sono tutti reali. La società di Aurelio De Laurentiis ha venduto più volte giocatori valorizzati nella propria squadra.

Anche Osimhen, tirato in ballo proprio per la questione plusvalenze, è uno degli esempi da poter fare. Il Napoli lo ha comprato per un valore di 70 milioni di euro, ma già ora potrebbe rivenderlo almeno al doppio della cifra sborsata tre anni fa.

Altro caso emblematico è quello di Kvaratskhelia, comprato a 10 milioni di euro e dopo pochi mesi di militanza in Serie A, il suo valore è già schizzato a 60 milioni di euro. Difficilmente il Napoli lo lascerebbe partire per meno di 100 milioni di euro al momento, ma se dovesse farlo la società che lo acquisterebbe dovrebbe versare soldi reali nelle casse azzurre. In questo modo la SSCN potrebbe mettere a bilancio una plusvalenza reale.