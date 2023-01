Caso Osimhen, il legale di De Laurentiis: “Credo in un esito favorevole delle indagini”

Il legale di Aurelio De Laurentiis crede in un esito favorevole delle indagini a proposito del caso Osimhen

Fabio Fulgeri, legale di Aurelio De Laurentiis, si è espresso ai microfoni di Radio Crc, nel corso di “Si gonfia la rete”, per parlare dell’operazione Osimhen: “Se si devono preoccupare i tifosi? È una domanda che mi state facendo in tanti, purtroppo sono un semplice penalista, il processo sportivo si è concluso in maniera positiva per la nostra squadra. Le indagini vanno nel senso di un approfondimento per il materiale da acquisire, ma vanno nella direzione di un esito favorevole. Parliamo di un’indagine per un falso in bilancio riguardante l’operazione Osimhen. L’inchiesta parte dalla Francia”.

Per Fulgeri il Napoli non rischia perché non ha fatto affari con la Juventus

L’avvocato si sofferma sull’aspetto relativo alle plusvalenze: “Il caso Osimhen non penso sia sovrapponibile a quello della Juventus, il Napoli non ha fatto affari con la Juventus per questo non è coinvolto. Se non emergono nuovi elementi dovrebbe finire tutto bene. È stata chiesta la proroga per studiare il materiale acquisito, ci vuole il tempo necessario per giudicare gli atti acquisiti. Io non posso nemmeno conoscere quello che è l’oggetto delle verifiche, le indagini sono segrete, ma le prospettive sono quelle che l’operazione sia avvenuta in maniera giusta senza mistificazione dei bilanci”.

Infine Fulgeri indica quali possono essere le conseguenze sportive: “Della giustizia sportiva se ne occupa Grassani, ma avendo già analizzato le medesime contestazioni ed essendosi espressa in maniera favorevole, non ritengo le cose possano cambiare a meno che non emergano nuovi elementi”.