Il Mattino: “Il caso Osimhen nasce in Francia per i conti del Lille. Per la Juve invece…

Leandro Del Gaudio de Il Mattino ritiene che il caso Osimhen nasce in Francia per i conti del Lille mentre per la Juve il discorso è diverso

La Procura di Napoli ha chiesto ulteriori sei mesi di indagine per fare delle verifiche sull’operazione Osimhen e sul caso plusvalenze. Su questo aspetto l’esperto giornalista de Il Mattino Leandro Del Gaudio dichiara: “L’indagine nasce dalla Francia perché c’erano delle verifiche in corso sui conti del Lille. C’è questo avviso di proroga delle indagini notificato ai vertici del Napoli che esprime la volontà da parte della Procura di Napoli di prorogare l’indagine per altri sei mesi. Tutto ruota attorno a questi 70 e passa milioni di euro pagati per lui. 50 pagati cash e il resto con Karnezis e i Primavera che non sono mai andati in Francia”.

Per Del Gaudio il caso Osimhen riguarda di più il Lille che il Napoli

Del Gaudio ha poi aggiunto: “Probabilmente l’ipotesi di falso in bilancio è più sul fronte francese che su quello napoletano. Ricordiamo che su questa vicenda si è espressa già la Procura Federale archiviando il caso Osimhen, non penso ci siano analogie col caso Juve“.

“Qui non credo ci sia tutto ciò, a Torino lo sappiamo perché c’è l’inchiesta Prisma. Aspettiamo le motivazioni per il caso Juve, ma ricordiamo che a monte di tutto c’è un’indagine abbastanza seria e ci sono delle intercettazioni”. Infine conclude Del Gaudio.