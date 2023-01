Caso Osimhen: Il Napoli fa notare un aspetto fondamentale

Il Napoli smentisce ogni illecito nell’operazione di acquisto di Victor Osimhen e si dichiara tranquillo rispetto alle indagini in corso.

La Procura sta indagando sulla regolarità dell’operazione di acquisto del giocatore Victor Osimhen da parte del Napoli, ma la squadra si dichiara tranquilla e fa notare alcuni importanti aspetti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli ha sempre dato priorità assoluta al bilancio nella propria gestione e lo dimostra il periodo di emergenza Covid in cui gli azzurri hanno bloccato il mercato in entrata, portando solo giocatori svincolati e in prestito, senza dimenticare il drastico taglio al monte ingaggi e i mancati rinnovi di alcuni contratti.

La situazione non è assolutamente paragonabile al caso della Juventus, che ha ricevuto la penalizzazione in punti, come sottolineato dal quotidiano.

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il suo staff sono quindi tranquilli e non temono conseguenze negative per la squadra. Inoltre, il Napoli fa notare che l’acquisto di Osimhen è stato effettuato nel rispetto del Fair Play Finanziario e tutte le transazioni sono state effettuate attraverso bonifici bancari tracciabili e che il prezzo di acquisto è stato concordato con il Lille, sulla base dei prezzi di mercato dell’epoca.

In sintesi, il Napoli si dichiara estraneo a qualsiasi illecito e la società è tranquilla rispetto alle indagini in corso, e ribadisce che tutte le operazioni sono state effettuate nel pieno rispetto delle regole e delle leggi in vigore.