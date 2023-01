Non vi sentite un po’ ridicoli a trascinare il Napoli in questa storia delle plusvalenze?

Il Napoli vittima di un sistema marcio: stanno cercando di incolpare il club azzurro per le azioni della Juventus.

Il calcio italiano è una fonte di passione e di orgoglio per molti tifosi, ma negli ultimi tempi, ci sono state alcune questioni che hanno messo in luce alcune criticità del sistema. Una di queste è l’affare delle plusvalenze, che ha visto il Napoli essere trascinato in una storia che non gli appartiene. In questo articolo, esploreremo la verità dietro questa vicenda e come i media nazionali stanno trattando il Napoli e la Juventus in questo delicato momento per il calcio italiano.

I media nazionali spesso tendono a difendere i club più blasonati, come la Juventus, e a presentarli come vittime di una giustizia sommaria e di una sentenza ingiusta. Basta guardare le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali per rendersene costo. Ci raccontano di una Juventus “vittima” del sistema.

Tuttavia, la verità è ben diversa. La Juventus ha commesso illeciti e i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla corte d’appello sono solo l’inizio di un processo che potrebbe portare anche all’esclusione dalle coppe e alla revoca degli ultimi 9 scudetti, (due dei quali scippati al Napoli ndr).

L’affare delle plusvalenze mette in discussione il futuro del sistema

A proposito dell’ex dirigenza juventina ricorda Paolo ziliani: ” La Procura di Torino parla, per ciò che ha fatto, di “contesto criminale di allarmante gravità” e che la Procura Federale ha detto che ha “falsificato” campionati su campionati.

I giudici ci hanno spiegato che la Juventus vinceva gli scudetti falsificando i tornei: gli altri rispettavano le regole, risparmiavano e vendevano, loro baravano e con soldi finti compravano chi volevano”.

Napoli unica big a pagare con il fallimento

Il Napoli, invece, è stato l’unico club ad aver pagato con il fallimento nel 2004, nonostante i debiti accumulati siano stati molto più bassi rispetto a quelli di club come Milan, Inter e Juventus. La gestione attuale, guidata da De Laurentiis, ha riportato il club sulla via della sostenibilità economica, senza debiti con le banche.

La stampa nazionale, invece, cerca di trascinare il Napoli in questa storia delle plusvalenze, nonostante il club azzurro non abbia commesso alcun illecito. Questo atteggiamento, che tende a proteggere i club più potenti, contribuisce a rendere il calcio italiano una barzelletta.

Inoltre, i media nazionali tendono a soffocare le notizie negative riguardanti la Juventus e a presentare il Napoli come il “nemico pubblico numero uno”. Questo atteggiamento non solo danneggia il Napoli, ma anche il calcio italiano nel suo complesso.

Per quanto riguarda il Napoli, la gestione De Laurentiis ha permesso al club di diventare una delle squadre più competitive del campionato italiano, senza debiti con le banche. Questo dimostra che una gestione sana e senza debiti con le banche può essere la chiave per il successo del calcio italiano.