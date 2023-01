Zampini-Auriemma, acceso scontro a Pressing: “Sei come il pentito che accusa tutti” – VIDEO

Ecco il botta e risposta tra Zampini e Auriemma

Pressing, durante l’ultima puntata è andato in scena uno scontro tra Auriemma e Zampini sulla penalizzazione della Juventus:

Massimo Zampini: “Ci sono procure più o meno attive, non c’è nessun dubbio. Ci sono anche procure, aggiungo, che su un caso assolutamente speculare come quello dei rapporti con gli ultras, su inchiesta Juventus e inchiesta Inter giurano di non aver saputo – giustamente – nulla, tuttora non sappiamo nulla. L’altra l’abbiamo letta quotidianamente, con intercettazioni persino manipolate, fino alla commissione mafia: tutti associano il nome Agnelli-ndrangheta col sorrisino, ma era assolta completamente la Juventus”.

“Io racconto di un mondo mediatico, dove c’è una procura molto attiva, e di cose che creano più attenzione delle altre. Ci sta bene che la giustizia sportiva sia in mano a una lotteria?” ha aggiunto l’avvocato, noto tifoso della Juventus.

Raffaele Auriemma: “Ascoltando Zampini spero che abbia detto le cose da avvocato e sia stato influenzato dalla sua professione nel parlare della Juventus che è in una situazione indifendibile. Stai attribuendo a tutti un ruolo di boia come se ci fosse un complotto. Ma secondo te per quale motivo avrebbero dovuto inasprire le sanzioni se non ci fosse nulla? Non ti sei accorto di cosa hanno combinato i dirigenti negli ultimi anni?. Sei una persona intelligente ma hai visto che avete svenduto giovani come Demiral e Romero per tenervi gente vecchia e invendibile che guadagna 10 milioni all’anno. Anche dalle intercettazioni queste plusvalenze fittizie sono oggettive”.

Zampini: “Dici che forse la Juventus avrebbe dovuto fare plusvalenze come il Napoli con calciatori sconosciuti come Palmieri?”.

Auriemma: “Sei come il pentito che per difendersi accusa tutti. La storia è un’altra, se vuoi te la racconto”.