Bianchi: “Il Napoli più bello tra Sarri e Spalletti? Differenti, non so il migliore”

Ottavio Bianchi risponde alla domanda su qual è il Napoli più bello tra Sarri e Spalletti che sono differenti: difficile dire il migliore

Il Napoli sta primeggiando in tutti gli aspetti. Miglior attacco con 46 reti, miglior difesa con 14 reti, differenza reti di più 32 reti, maggior numero di vittorie con 16 successi. La squadra è concreta ed allo stesso tempo mostra un calcio molto bello da vedere. A proposito di questo aspetto ne ha parlato Ottavio Bianchi a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarri o Spalletti, qual è il Napoli più bello? Non lo so, non sono risposte che devo dare io. Un allenatore è bravo se fa giocare bene le sue squadre e ottiene determinati risultati in relazione umano a propria disposizione. Si vede che questo Napoli si diverte in campo, stanno bene insieme. L’altro Napoli era diverso, altrettanto bello, ma decisamente differente”.

Per Bianchi Guardiola non ha inventato nulla nella storia del calcio

“Pep Guardiola poteva giocare un certo calcio perché aveva calciatori che raggiungevano il metro e dieci con i tacchi (ride, ndr). Avevano una grande classe, velocità di pensiero ed ecco che perché giocavano palla a terra e nessun avversario riusciva a fermarli. La cosa bella del gioco del calcio è che nessuno ha inventato nulla. Pelé, ad esempio, non lo fai giocare in difesa. Le tattiche dipendono sempre dalle qualità dei calciatori”, ha concluso Ottavio Bianchi.