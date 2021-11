Plusvalenze Juventus, le intercettazioni: “Peggio c’è solo Calciopoli”

Lo scandalo plusvalenze investe la Juventus con le intercettazioni che riportano alla mente Calciopoli, altro scandalo bianconero. Dai tempi di Moggi e Giraudo le cose sono cambiate, eppure ancora una volta la Juve si trova al centro di uno scandalo che riguarda il calcio italiano. La guardia di finanza, su richiesta della procura di Torino, ha sequestrato documenti nelle sedi bianconere di Torino e Milano. In tutto ci sono 42 operazioni nel mirino della magistratura, che rischiano di coinvolgere la Juventus anche a livello sportivo.

Repubblica oggi svela alcune intercettazioni sul caso plusvalenze della Juventus che viene avvicinato a calciopoli. Anche in quel caso si parlava di un sistema creato ad arte, così come in questo caso i magistrati parlano di sistema Paratici. La procura di Torino ieri ha ascoltato il manager bianconero Arrivabene e le indagini vanno avanti. I reati contestati anche ad Agnelli, Nedved e l’ex Paratici devono essere ancora confermati.

Plusvalenze Juventus: nuove intercettazioni

Ecco quanto scrive Repubblica sul caso plusvalenze, riportando anche le registrazioni audio: