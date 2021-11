Juventus e plusvalenze, le intercettazioni: “La merda che c’è sotto non si può dire”

Juventus indagata per presunte plusvalenze false e falso in bilancio, Corriere della Sera pubblica alcune intercettazioni. Nella giornata di ieri la guardia di finanza, su mandato della Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, ha avviato perquisizioni nelle sedi della Juventus a Torino e Milano. L’indagine è scatta con l’ipotesi di reato di plusvalenze false e falso in bilancio.

Intercettazioni Juventus

Le indagini vanno avanti ma intanto Corriere della Sera ha pubblicato già alcune intercettazioni sull’inchiesta della Procura di Torino. All’interno delle stesse c’è una frase choc in cui viene detto “la merda che sta sotto non si può dire“. La cifra complessiva delle plusvalenze sarebbe di 322 milioni di euro, per le annualità che vanno dal 2019 al 2021. Un vero e proprio tsunami che vede indagati anche Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici.

Inchiesta Juve: tutti i numeri

Ecco quanto scrive Corriere della Sera sull’inchiesta che ha coinvolto la Juventus ed i suoi dirigenti: