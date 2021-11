Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, Elmas titolare

Sassuolo-Napoli le probabili formazioni: Spalletti ancora senza Anguissa e Osimhen recupera Politano, tante assenze per Dionisi. Il Napoli mercoledì 1 dicembre 2021 va a giocare a Sassuolo per difendere il primato in classifica. Dopo la vittoria con la Lazio gli azzurri di Spalletti hanno tre punti di vantaggio sul Milan. Sassuolo-Napoli sarà una partita molto complicata per gli azzurri, basti pensare che proprio i neroverdi hanno battuto il Milan nell’ultima giornata di Serie A.

Sassuolo-Napoli: ultime notizie di formazione

Il Sassuolo deve fare i conti con tante assenze. Dionisi deve rinunciare a Obiang, Romagna, Djuricic, Boga e Goldaniga. Il tecnico del Sassuolo conferma il 4-3-3 con Toljan-Chiriches-Ferrari-Rogerio in difesa, poi Frattesi-Maxime Lopez-Henrique in mezzo al campo. Tridente d’attacco Berardi-Scamacca-Raspadori. Tre ballottaggi: Chiriches, Scamacca e Rogerio in vantaggio su Ayhan-Defrel-Kyriakopoulos.

Nel Napoli ci sono ancora gli assenti Zanoli, Anguissa e Osimhen. Ospina viene confermato in porta, così come l’intera linea difensiva a quattro: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana nel 4-2-3-1 del Napoli, ci saranno Fabian Ruiz e Lobotka che con la Lazio ha avuto statistiche incredibili. In attacco torna Elmas titolare come esterno destro, Zielinski al centro e Insigne a sinistra, il centravanti sarà di nuovo Dries Mertens, galvanizzato dopo la doppietta alla Lazio.