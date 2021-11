Napoli, tornano Politano e Ounas. Messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri. Mai vista una cosa del genere a Sassuolo

Napoli, tornano Politano e Ounas. Spalletti carica i tifosi per la sfida contro il Sassuolo di Dionisi.

SASSUOLO-NAPOLI, SPALLETTI SUONA LA CARICA

Il vero protagonista della vittoria del Napoli sulla Lazio è stato Spalletti. L’allenatore ha dimostrato di essere un fior di tecnico. Venendo fuori alla grande dal primo vero momento di difficoltà, dimostrando straordinaria intelligenza. E grandissima saggezza.

Costretto dall’ infortunio di Osimhen a rinunciare al gioco profondo ha fatto la scelta più umile e saggia possibile. Ha rispolverato la costruzione dal basso che il gruppo già conosceva a memoria. Riprendendo anche un po’ dei vecchi schemi di Sarri anch’essi già masticati dai più. Tutto ciò senza complessi. Senza il timore di paragoni. E ciò è proprio delle persone dotate di intelletto superiore alla media.

Spalletti a fine gara ha lanciato un messaggio ai tifosi azzurri: “Con la spinta della gente siamo più forti” colto immediatamente dai fan, che hanno preso d’assalto il botteghino del Mapei Stadium di Sassuolo. Il settore ospiti è per la prima volta sold out. Non è mai capitato il tutto esaurito dopo 24 ore allo stadio emiliano.

TORNANO POLITANO E OUNAS

Luciano Spalletti, scrive il quotidiano la Repubblica, ha già cominciato a preparare la partita e ieri ha ricevuto due buone notizie che allungano la coperta delle alternative offensive. Matteo Politano è negativo al Covid 19: ha superato tutti gli esami per l’idoneità e ha già lavorato con i compagni. Contro il Sassuolo, di cui è un ex, ci sarà sicuramente. Resta da capire se dal primo minuto o in corso d’opera. È probabile un tandem con Lozano: comincia il messicano, poi tocca a Politano.

Spalletti deciderà oggi nel corso della rifinitura la formazione, ma non è escluso che possa confermare lo stesso undici protagonista contro la Lazio di Sarri. L’unico vero ballottaggio potrebbe esserci in mediana tra Lobotka e Demme. Lo slovacco, però, è stata la sorpresa positiva con i biancocelesti e spera di spuntarla.

Il recupero di Lobotka è una delle sfide vinte da Luciano Spalletti che ci ha puntato forte sin dalla preparazione estiva. Nessuna novità ovviamente neanche davanti. La gestione di Mertens contro la Lazio va letta nella direzione di una nuova maglia da titolare: il belga ha incantato ma dopo un’ora ha lasciato il posto a Petagna. La staffetta sarà uno dei temi fino alla pausa natalizia.

Spalletti ha due centravanti dalle caratteristiche diverse e li gestirà anche in base all’avversario. L’allenatore azzurro avrà anche un’altra alternativa offensiva. Adam Ounas è pienamente recuperato: si è allenato assieme ai compagni e sarà convocato per la sfida al Sassuolo. Il suo recupero è una notizia molto importante: il franco-algerino ha dimostrato di essere decisivo per la sua capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica.