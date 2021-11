Sarri-Spalletti, curioso siparietto in sala stampa. Il tecnico azzurro deluso: Ecco cosa è successo

Dopo Napoli-Lazio, in sala stampa Spalletti fa una proposta a Sarri. La risposta del tecnico capitolino delude tutti.

SIPARIETTO SARRI-SPALLETTI

Nella notte di Diego, le meraviglie di Mertens incantano e portano gli azzurri al primo posto in solitaria. La notte quasi perfetta. Incanta il Napoli che pur senza Osimhen (e anche Anguissa) e pur dovendo reinventare il modo di attaccare con quel piccolo diavolo di un belga là davanti, è straripante. La Lazio fatica perché Spalletti pian piano cuce addosso la partita che voleva.

Difesa intelligente, centrocampo di palleggiatori e di rapidi verticalizzatori e così i centrocampisti laziali vengono spenti nel cervello, disinnescati. Il Napoli mette in ginocchio il suo vecchio maestro che alla Lazio è ancora distante anni luce a (ri)creare quella Grande bellezza. E la gestione della ripresa è un altro fiore all’occhiello: mai una sbandata, un controllo totale del pallone e dei sentimentI.

Al termine del match tra Napoli e Lazio, poco prima della conferenza stampa, è andato in scena un siparietto tra Sarri e Spalletti. Il tecnico del Napoli è intervenuto per primo, in attesa vicino alla porta Maurizio Sarri. Proprio vedendolo in attesa Spalletti ha chiesto all’allenatore biancoceleste se volesse fare la conferenza insieme a lui, invito platealmente declinato dei capitolini. Spalletti visibilmente deluso è entrato in sala stampa da solo.