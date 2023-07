Il Napoli su Milinkovic-Savic: Tutta la verità sulla trattativa di calciomercato

Il Napoli punta a Milinkovic-Savic, la stella della Lazio. Aurelio De Laurentiis potrebbe offrire due dei suoi giocatori alla Lazio in cambio.

Calciomercato Napoli. Milinkovic-Savic, il talento della Lazio, è ora nel mirino del Napoli, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Juventus, Napoli e Inter hanno mostrato interesse per il giocatore, che è considerato un’opportunità per Sarri e un “problema” per la Lazio, poiché il suo contratto è in scadenza e non ha intenzione di rinnovarlo.

Il presidente della Lazio, Lotito, ha fissato il prezzo di uscita a 40 milioni di euro, senza sconti. Milinkovic-Savic tornerà a Roma la prossima settimana per le visite mediche e si unirà al ritiro della squadra il giorno successivo. Lotito sta preparando un incontro con il giocatore per capire perché non vede più la Lazio come un punto di arrivo, ma di partenza.

Napoli e Juventus sembrano avere le migliori possibilità di acquisire il giocatore. Il Napoli ha un ampio margine di manovra finanziaria e potrebbe offrire alla Lazio due giocatori: Zielinski, visto da Sarri come l’alternativa principale a Milinkovic-Savic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello.

Tuttavia, c’è un’altra questione da considerare: Milinkovic-Savic andrebbe a Napoli? Fino a ieri, sembrava che il giocatore preferisse la Juventus. La squadra bianconera ha tentato un approccio, ma è rimasta lontana con una valutazione di 25 milioni di euro e Luca Pellegrini come contropartita.

Napoli, Milinkovic-Savic può arrivare a Castel Volturno?

Perché la Lazio dovrebbe svendere Milinkovic-Savic alla vigilia della Champions League? La risposta è semplice per chi ragiona con logica, senza ricorrere a notizie infondate o speculazioni. La realtà è che la Lazio ha un piano ben definito.

Con una squadra solida e l’aggiunta di quattro acquisti mirati, Sarri e Lotito credono di poter essere competitivi Serie A. Il prossimo campionato è aperto a qualsiasi risultato, e la Lazio ha tutte le intenzioni di essere tra i protagonisti.

La Lazio non ha intenzione di smantellare la squadra. L’obiettivo è di fare quattro acquisti strategici – un vice per Immobile, un esterno d’attacco, un terzino sinistro e un regista – per poter competere al massimo livello. E questo potrebbe anche significare mantenere Milinkovic-Savic per un altro anno, anche a rischio di perderlo a zero alla fine del suo contratto.