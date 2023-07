SKY: Faraoni-Napoli, ci sono conferme. Spunta un retroscena con Simeone

Il Napoli pensa a Davide Faraoni del Verona come vice di Lorenzo. Spunta una strana coincidenza con il Cholito Simeone.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è pronto a fare mosse significative nel calciomercato estivo. Le ultime notizie indicano che Davide Faraoni, il capitano dell’Hellas Verona, potrebbe essere in procinto di unirsi alla squadra partenopea come vice di Di Lorenzo.

Dopo la partenza di Kim, un pilastro della difesa del Napoli nella stagione 2022-23, la squadra è alla ricerca di rinforzi per la sua retroguardia. Faraoni, 31 anni, terzino destro del Verona, è l’ultima opzione considerata per rafforzare la difesa del Napoli. Il giocatore è apprezzato come possibile sostituto del capitano, Di Lorenzo, nel caso in cui Zanoli dovesse essere nuovamente prestato, anche se Garcia desidera valutarlo durante il ritiro estivo.

SKY Sport conferma che Faraoni del Verona potrebbe diventare il vice di Di Lorenzo. Se ciò dovesse accadere, Zanoli, appena tornato dal prestito alla Sampdoria, potrebbe essere trasferito al Genoa.

Ma chi è Davide Faraoni? Nato a Bracciano il 25 ottobre 1991, Faraoni è un difensore laterale con una solida tecnica di base e una notevole capacità di corsa. Queste qualità gli hanno permesso di raggiungere un alto livello di consistenza e di affermarsi come uno dei difensori più affidabili nel campionato italiano. Faraoni è sposato con Daniela e la coppia ha tre figli: Asia, Davide Elias e Mia Stella.

Faraoni segue le orme di Simeone, che si è unito al Napoli la scorsa estate, diventando un altro giocatore che ha legato il suo nome al recente successo del club di De Laurentiis.

Le coincidenze tra Simeone, Faraoni e il Napoli sono notevoli. Mentre Simeone è noto per aver segnato una tripletta in Fiorentina-Napoli nel 2018, che ha effettivamente spento i sogni di scudetto del Napoli, Faraoni ha avuto un ruolo chiave nel pareggio 1-1 del Verona contro il Napoli nel 2021, che ha impedito agli azzurri di qualificarsi per la Champions League. Ora, due anni dopo, Faraoni è nel mirino del Napoli.