Sprint del Napoli sul Mercato: Pronto il sostituto di Kim, Castrovilli nel mirino

Calciomercato Napoli. Il Napoli si lancia con energia nel calciomercato estivo, puntando alla solidificazione della difesa e all’arricchimento del centrocampo. I nomi in cima alla lista sono quelli di Scalvini dell’Atalanta, Kilman del Wolverhampton e Le Normand della Real Sociedad per la difesa, mentre a centrocampo il profilo preferito sembra essere quello di Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Il club partenopeo è alla ricerca di un difensore centrale di alto profilo per sostituire Kim. Scalvini, Kilman e Le Normand sono al centro dell’attenzione dei talent scout del Napoli. Tuttavia, l’Atalanta continua a mantenere un prezzo alto per Scalvini, 50 milioni di euro, che il Napoli non è disposto a pagare.

La trattativa per Kilman risente di una distanza economica e dell’interesse di altri club della Premier League, tra cui il Tottenham. La soluzione più probabile potrebbe essere rappresentata da Le Normand, con il Napoli che dovrebbe pagare una clausola di circa 40 milioni di euro.

Nel frattempo, a centrocampo, il Napoli cerca gregari di lusso per rafforzare la propria rosa. Si raffreddano le trattative per Maxime Lopez del Sassuolo, mentre si riscaldano quelle per Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Il polivalente centrocampista viola, il cui contratto scadrà nel 2024, potrebbe finire nel mirino del Napoli di Garcia.

Le cifre richieste per Castrovilli, circa 2,5 milioni a stagione, rientrano nei limiti salariali fissati dal presidente De Laurentiis. Tuttavia, prima di chiudere l’accordo, sarà necessario negoziare con la Fiorentina, con la quale i rapporti sono più che cordiali.

Con queste mosse, il Napoli si prepara per una stagione emozionante, dimostrando un’attitudine proattiva sul mercato e puntando a rinforzare sia la difesa che il centrocampo. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti su questo caldo calciomercato estivo.