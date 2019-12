“Al Napoli servono campioni come Rakitic e Modric. Altro che Amrabat” a riferirlo è Walter De Maggio direttore di Radio Goal.

Le voci di mercato sul possibile arrivano di Amrabat al Napoli trovano sempre più conferme, così come quelle di un interesse del Napoli per Boga. Ma secondo De Maggio servono i campioni per svoltare.

Crisi Napoli

Il Napoli è in crisi profonda. Per uscirne Carlo Ancelotti ha ordinato il ritiro, nonostante su di lui penda ancora la possibilità di un esonero. Per cercare una soluzione la problema, però, Giuntoli sta cercando di operare anche sul mercato. Amrabat e Berge del Genk sono i nomi più caldi per gennaio, ma secondo Walter De Maggio per riuscire a tornare grandi servono altri investimenti come “Rakitic e Modric, altro che Amrabat che sarà sicuramente un signor giocatore ma il Napoli, in questo momento ha bisogno di altro” ha precisato il direttore di Radio Goal. Al momento il calciomercato del Napoli non lancia segnali in questo senso, anzi è il Real Madrid che vorrebbe far spesa a Napoli con Florentino Perez pronto a fiondarsi su Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è stato scelto come uno dei possibili eredi di Sergio Ramos che vorrebbe trasferirsi in Cina.

Il mercato di gennaio per il Napoli è sempre stato molto complicato. Anche negli anni in cui si lottava per lo scudetto non è arrivata quasi mai la zampata per riuscire ad avere in organico qualcosa in più. Ora gli investimenti servirebbero per cominciare a ricostruire una squadra sfiduciata e senza identità. Ancelotti ha mandato tutti in ritiro, che potrebbe durare fino a martedì, giorno della sfida decisiva con il Genk. Il passaggio del turno può regalare un buon bottino di milioni da spendere sul mercato, anche quello invernale in cui in tanti potrebbe cambiare aria come: Mertens, Callejon e Allan.