Il Napoli vuole Amrabat del Verona. Il centrocampista Marocchino potrebbe vestire la maglia azzurra. De Laurentiis ha offerto 10 milioni

IL NAPOLI VUOLE AMRABAT

Il nuovo Napoli potrebbe iniziare la ricostruzione da Sofyan Amrabat. Il centrocampista del Verona è certamente una delle più grandi sorprese di quest’inizio di Serie A.

Il marocchino è uno dei perni del Verona, ma ha già diverse squadre di in alta classifica che lo seguono con attenzione.

Secondo quanto riporta Sky sport, il Napoli fa sul serio per Amrabat. L’esperto di calcio mercato dell’emittente satellitare, Gianluca di Marzio, ha rivelato i particolari dell’operazione:

“Non c’è soltanto l’Inter, che vorrebbe il giocatore per gennaio. Una delle squadre maggiormente interessate è il Napoli , che vuole iniziare la sua rivoluzione proprio dall’ex Feyenoord e Bruges.

Il Verona detiene un diritto di riscatto a 3.5 milioni di euro da esercitare al termine della stagione, ma poi il futuro sembra poter essere ai piani più alti del campionato italiano. Non però a prezzo di saldo.

La prima offerta presentata dal Napoli per Amrabat è stata pari a 10 milioni di euro , è stata rispedita al mittente dal presidente Setti, che valuta di più il giocatore.

Distanza sul valore del cartellino, mentre si lavora all’intesa con il classe 1996: ieri ci sarebbero stati contatti con gli agenti.

C’è fretta di chiudere da parte di Giuntoli, che vuole anticipare la concorrenza di Fiorentina e Inter e bloccare il calciatore per giugno“.

CHI È AMRABAT

Il Napoli potrebbe ripartire da Amrabat, conosciamo meglio il centrocampista del Verona.

CARRIERA – Amrabat è cresciuto nelle giovanili dell’Utrecht, in Olanda, club con cui ha esordito in Eredivisie nel 2014.

Nel 2016/17 passa al Feyenoord. Con la squadra di Rotterdam parte bene, tanto che segna anche un gol al Napoli in Champions League.

NAZIONALE – Il centrocampista ha svolto tutta la trafila con la Nazionale del Marocco, partendo dall’Under 17 per arrivare a quella maggiore e venire convocato per i mondiali di Russia 2018. Ha preso parte alle qualificazioni per la Coppa d’Africa nel marzo di quest’anno, ma poi non è stato scelto tra i giocatori della rosa del Marocco per la competizione africana.

RUOLO – Sofyan Amrabat è un centrocampista molto dinamico, che fa della capacità di ricuperare palloni il suo punto di forza. Alto 185 cm, esce spesso vincitore dai contrasti grazie a una buona velocità e ottimo equilibrio.

Un mediano di quantità – alla Allan – che può essere utilizzato anche sulla fascia destra o, all’occorrenza, in difesa.