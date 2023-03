Scontri tra ultras a Napoli, paura tra i cittadini: “Qui è l’inferno” – VIDEO

Scontri tra ultras a Napoli, scene da guerriglia urbana incendiata un’auto oltre ad una vettura di servizio della polizia.

Intorno alle ore 17.00 nei pressi di piazza del Gesù sono partiti gli scontri tra gli ultras del Napoli e dell’Eintracht Francoforte, oltre che con la polizia che deve tenere testa ai due fronti.

Scene assurde, da guerriglia urbana, con persone relegate nelle proprie abitazioni con la paura di poter uscire di casa. Ma anche chi vive a pian terreno non si sente sicuro, dato che durante gli scontri vengono lanciate bombe carta e anche molotov improvvisate. “Qui è l’inferno” dice uno dei testimoni che riprende tutto attraverso un video per testimoniare quanto sta accadendo a Napoli.

Scontri ultras a Napoli

I circa 400 ultras dell’Eintrach Francoforte dalla serata di ieri sono a Napoli ed hanno cercato in ogni modo lo scontro con i napoletani. Provocazioni in ogni angolo della città. “Terroni di m***a” hanno gridato a più riprese.

Scene da condannare in ogni modo, che rendono del tutto inutile l’appello di capitan Di Lorenzo che aveva chiesto che Napoli-Eintracht Francoforte fosse solo una giornata di festa. Ed invece gli ultra l’hanno trasformata in una guerra senza alcun senso o giustificazione.