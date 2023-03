Caos totale a Napoli: scontri tra ultras e polizia – VIDEO

Caos a Napoli con scontri tra ultras partenopei, quelli dell’Eintracht Francoforte ed in mezzo la polizia in assetto antisommossa.

Sono autentiche scene di guerriglia quelle vissute a piazza del Gesù, con la polizia che ha dovuto far fronte ai due gruppi di ultras rivali che hanno cominciato a fronteggiarsi. Ne è venuto fuori uno scontro tra pseudo tifosi e polizia, con tanto di lancio di bombe carte. Ma i facinorosi hanno utilizzato di tutto, scagliando contro la polizia anche cassonetti, tavolini e tutto quello che potevano trovare per strada.

Scontri ultras e polizia a Napoli

Gli uomini della polizia che da ieri sera sono in massima allerta hanno fronteggiato i gruppi di ultras, che hanno anche incendiato una macchina della polizia, oltre che una delle vetture parcheggiate per strada. Al momento non c’è ancora un conteggio di eventuali feriti, ma non è improbabile che ci siano.

Anche perché quelli che si sono vissute a piazza del Gesù a Napoli sono scene di autentica guerriglia urbana, con i residenti costretti a restare chiusi in casa con la paura che una bomba carta o una molotov. Ci sono stati anche dei lanci di lacrimogeni, che ha reso l’aria irrespirabile anche per i cittadini del quartiere.

Dalle prime notizie si parla di 200 persone fermate per gli scontri a Napoli. I tifosi tedeschi sono ora tutti fermi all’Hotel Continental di Napoli.