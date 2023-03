Ultras Francoforte gemellati con l’Atalanta a Napoli

Gli ultras dell’Eintracht Francoforte sono gemellati con quelli dell’Atalanta, insieme sono a Napoli per creare scompiglio.

Ore di tensione a Napoli in vista della partita di Champions League in programma questa sera tra gli azzurri di Spalletti e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. La vittoria per 2-0 all’andata dei partenopei ha reso la partita ancora più importante, ma purtroppo la tensione tra le tifoserie rischia di rovinare l’evento sportivo.

I tifosi dell’Eintracht sono presenti a Napoli nonostante il divieto di vendita dei biglietti disposto dalla Prefettura, e questo ha scatenato la reazione degli ultras del Napoli. I tedeschi sono arrivati nel capoluogo partenopeo scortati da quelli dell’Atalanta in virtù di un gemellaggio tra gruppi ultras.

Nel pomeriggio si è assisto a scene di guerriglia urbana in città, con i gruppi di facinorosi che si sono scontrati con la polizia, creando il panico nel capoluogo partenopeo.