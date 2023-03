Da Milano: “Scontri Napoli-Eintracht da noi queste cose non succedono”

A Napoli ci sono stati scontri tra ultras locali e quelli dell’Eintracht Francoforte, presenti anche senza biglietto per lo stadio.

Nel pomeriggio a Napoli si è assistito a scene di guerriglia urbana. Lancio di molotov e bombe carta, auto incendiata e polizia impegnata a battagliare su due fronti, per evitare il contatto tra gli ultras di diverse fazioni, ma anche per difendersi dagli attacchi dei facinorosi.

A scatenare il putiferio gli ultras dell’Eintracht gemellati con quelli dell’Atalanta presenti nel capoluogo campano. Intanto sui social, gli scontri vengono condannati in maniera unanime, mentre da Milano molti tifosi rossoneri scrivono: “Napoli-Eintracht queste cose a Milano non succedono. Vengono e sono venuti a San Siro tifosi da ogni dove e non ho mai visto scene simili. Mi spiace per la città di Napoli ma non mi stupisco“.

Chi ha scritto il messaggio evidentemente dimentica gli scontri nel post partita di Milan-Dinamo Zagabria con 13 persone fermate in possesso di armi e bastoni e con la polizia che è dovuta intervenire con i lacrimogeni. Durante la stessa partita gli ultras del Milan hanno anche assalito un venditore ambulante all’esterno dello stadio. Questo solo per citare qualche episodio recente. Giusto condannare gli scontri, ma prima di puntare il dito, sarebbe meglio informarsi.