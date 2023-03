LIVE Napoli-Eintracht: Formazioni ufficiali, torna Mario Rui, in attacco c’è Politano

LIVE Napoli-Eintracht,tutto sulla gara di ritorno degli ottavi della Champions League 2022/2023: formazioni e diretta streaming.

I timori della vigilia sono purtroppo stati confermati. Pomeriggio di guerriglia nel centro di Napoli, protagonisti negativi gli ultras dell’Eintracht che hanno raggiunto la città campana pur sprovvisti di biglietti dopo il divieto di trasferta imposto dalle autorità italiane, tra le polemiche, proprio per evitare incidenti.

Il TAR Campania aveva poi sospeso l’ordinanza del Viminale, prima che la Prefettura vietasse nuo-vamente la vendita dei biglietti per i residenti a Francoforte, impedendo di fatto la trasferta ai sup-porters dell’Eintracht.

Sulla questione era intervenuto anche il presidente dell’UEFA, Ceferin, che aveva definito ‘intollerabile’ il divieto imposto ai tifosi tedeschi dalle autorità italiane.

Intorno alle 16.30 di mercoledì, a piazza del Gesù un gruppo di tifosi del Napoli ha accerchiato quelli tedeschi. Inevitabile il contatto con le forze dell’ordine impe-gnate ad evitare il peggio. Tanta la paura tra i passanti che si trovavano in zona.

Sono così partite sassaiole, lancio di oggetti e un’auto della Polizia è stata incendiata. Polizia che, in-sieme ai Carabinieri, ha diviso le due fazioni in assetto anti-sommossa mentre gli ultras tedeschi mi-nacciavano i giornalisti intimando di non riprendere quanto succede.

Molte auto e moto di semplici cittadini, parcheggiate in zona, sono andate distrutte. Così come l’ar-redo urbano e i suppellettili di alcuni negozi che danno sulla piazza. Decine di tifosi del Napoli han-no cercato di entrare in contatto con quelli dell’Eintracht e si sono scontrati con gli agenti della Polizia di Stato. I tifosi hanno utilizzato qualsiasi tipo di arma impropria: bastoni, sedie, mazze, cavalletti di legno.

La situazione, adesso, sta tornando lentamente alla normalità. Ma i danni sono ingenti.

L’Eintracht Francoforte intanto, in segno di protesta contro la decisione di vietare la trasferta ai pro-pri tifosi, ha disertato il classico pranzo organizzato dall’UEFA il giorno della partita. Non solo, il CEO Axel Hellmann, il CFO Oliver Frankenbach, il presidente del consiglio di sorveglianza Philip Holzer e il presidente del club Peter Fischer sono rimasti in Germania.

Cancelli aperti allo stadio Maradona. Mentre infuria la battaglia ultras nel cuore di Napoli, sono stati regolarmente aperti i tornelli allo stadio Maradona.

Il bilancio degli scontri, finora, è di duecento fermi. Non ci sono stati contatti tra le tifoserie, anche se durante il passaggio degli autobus in via Monteoliveto gli autobus con a bordo i tifosi dell’Eintra-cht sono stati fatti oggetto di lancio di pietre e bottiglie da parte di ultras napoletani assiepati lungo la strada.

NAPOLI-EINTRACHT IN DIRETTA STREAMING

Per vedere il ritorno degli ottavi di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di Amazon Prime Video su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito di Prime Video e cliccare sulla finestra della partita. TELECRONISTA E SECONDA VOCE Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini saranno i telecronisti Prime Video di Napoli-Eintracht.

