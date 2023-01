Napoli-Roma: le probabili formazioni, dove vedere il match in tv e streaming

Napoli-Roma tutte le informazioni sulle formazioni del match dello stadio Maradona e dove vedere il match in tv e streaming.

Napoli e Roma si sfidano oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. Una sfida che vale la corsa scudetto per gli azzurri ed il piazzamento Champions League per i giallorossi.

La vigilia è stata caratterizzata dalle conferenze stampa dei due allenatori: Spalletti non vuole sentir parlare di scudetto, mentre Mourinho ha detto che la squadra partenopea ha già vinto il titolo ed ha addirittura fatto i complimenti ai giocatori e l’allenatore. Ma ci sono ancora 19 partite da giocare e quindi non bisogna dare nulla per scontato.

Napoli-Roma: chi gioca, le ultime sulle formazioni

Qui Roma: Mourinho deve fare i conti con i casi Karsdorp e Zaniolo. Casi molto spinosi, soprattutto quello relativo al giovane attaccante che vuole il Milan, ma i rossoneri non hanno soldi da investire sul mercato. Nella serata è apparso anche uno striscione contro Zaniolo, a certificare il momento complicato che si vive nella Capitale.

Qui Napoli: Spalletti ha solo problemi di abbondanza ed ha recuperato anche Kvaratskhelia che gioca titolare Napoli-Roma. Non ci sono particolari problemi di formazione per il tecnico degli azzurri.

Ecco le indicazioni sulle formazioni di Napoli e Roma.

Spalletti vuole lanciare Elmas dal primo minuto, ma nel ruolo di esterno offensivo a destra. Il macedone è in ottima condizione va verso un posto da titolare. In difesa c’è il ballottaggio Mario Rui-Olivera, con il portoghese in vantaggio.

Ecco la probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

In caso Roma c’è da fare i conti, oltre che con le assenze di Karsdorp e Zaniolo non convocati, anche con la squalifica di Celik. Ma Mourinho ha voluto dare in conferenza stampa la formazione titolare che giocherà con il Napoli, vedremo se sarà confermata o sarà solo una mossa di depistaggio.

Ecco la probabile formazione della Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Il match potrà essere visto anche via streaming con l’applicazione per i dispositivi mobili come lo smartphone. L’applicazione è disponibile anche per smart tv, Fire Stick e console di ultima generazione come Playstation e Xbox. Ma Napoli-Roma si potrà vedere in diretta streaming anche attraverso il sito Dazn da pc.