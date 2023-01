Napoli-Roma: Spalletti lancia Kvaratskhelia ma c’è una sorpresa di formazione

La formazione del Napoli di Spalletti che sfida la Roma vede Kvaratskhelia titolare, ma ci sarà anche Elmas dal primo minuto.

Luciano Spalletti non vuole dare assolutamente niente per scontato, il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha richiamato tutti alla calma. Lo scudetto non è ancora vinto, anzi il tecnico azzurro nemmeno lo nomina. Cosa diversa invece in casa Roma, dove Mourinho cerca di creare destabilizzazione e rilassamento dicendo: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto, complimenti“.

In campo con la Roma ci andranno i calciatori che sono più in forma, quelli che possono dare di più in questo momento della stagione. Perché la rosa azzurra è profonda e di qualità e fino ad ora tutti hanno dato il loro contributo alla causa.

Elmas e Kvaratskhelia titolari in Napoli-Roma

Sicuramente ci sarà Kvaratskhelia titolare nel Napoli che sfida la Roma. Il georgiano è completamente recuperato e può giocare dal primo minuto. Ma proprio la presenza di Kvaratskhelia toglie teoricamente dal campo un giocatore estremamente in forma come Elmas.

Come aveva ricordato già qualche giorno fa il macedone potrebbe giocare al posto di Zielinski, non apparso al top della forma con la Salernitana. Ma vista la sua duttilità il macedone può giocare praticamente dappertutto dal centrocampo in su.

Da Corriere dello Sport arriva una indicazione: Elmas gioca titolare Napoli-Roma ma prenderà il ruolo di esterno di destra, quindi la zona di campo dove agiscono di solito Politano o Lozano. una scelta quella di Spalletti che porterà Elmas in campo dal primo minuto, mentre lascerà in panchina due giocatori che non sono apparsi nel loro momento migliore. In ogni caso lasciare il macedone fuori in questo momento non sembrava la soluzione più giusta, visto che il calciatore si trova in un’ottimo momento di condizione fisica e psicologica.