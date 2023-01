Spalletti: “Napoli-Roma scontro diretto per lo scudetto. Dobbiamo pedalare forte”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa prima di Napoli-Roma, il tecnico parla di uno scontro diretto e sfida scudetto.

“Questa è una partita difficile come tutte le altre, questa forse lo è un po’ di più, per quanto riguarda quel condominio fatto qualche tempo fa. Napoli-Roma è uno scontro diretto. Ma sarà una partita tutta da gustare dal punto di vista tattico, ma anche per i tanti calciatori pieni di talento che andranno in campo. Ovviamente è importante anche per i tre punti che ci sono in palio” ha detto Spalletti commentando Napoli-Roma.

Spalletti sulla metafora del ciclista dice: “C’è da pedalare forte. Il Napoli non può stare seduto sul sellino, ma deve alzarsi sui pedale e deve farlo molto forte. Perché ci sono altri ciclisti che vanno molto forte e che sono abituati a certe competizioni“.

Napoli-Roma: Spalletti in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli non vuole dare niente per scontato, anche perché lo scudetto non è ancora vinto, anche con 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica in Serie A. “Noi dobbiamo essere sempre attenti. Dobbiamo stare sempre attenti ai dettagli, dobbiamo togliere il fascino della meta, ma pensare al quotidiano, senza guardare troppo lontano. Dobbiamo stare attenti che nessuno abbia qualche comportamento più leggero, che è la leggerezza nel giocare a pallone per fare un buon calcio. Ovviamente vanno fatti sempre i complimenti ai giocatori per quello che fanno, ma non deve mai mancare l’applicazione ogni giorno“.

Spalletti sull’atteggiamento della Roma di Mourinho ha detto: “Io mi aspetto una Roma che ha calciatori molto forti, di gamba. Non dobbiamo mai pensare che l’inerzia è dalla nostra parte, ma loro hanno giocatori come Dybala che sanno sfruttare la gamba dei compagni di squadra, per farci male. Hanno anche un allenatore molto pratico che sa il fatto suo. Loro sanno far correre il pallone e sanno correre dietro al pallone“.

Spalletti non vuole sentir parlare di quota scudetto: “Io in matematica non ero bravo e certe cose non le so fare. Io so solo che se vinciamo con la Roma siamo a 53 punti. Far trovare minutaggio agli altri giocatori? Lo possono fare anche domani mattina, perché domani chi non gioca va in campo. E possono farlo anche in Primavera, allenata molto bene, quindi hanno chance per fare minutaggio“.

Totti qualche settimana fa ha parlato di Spalletti, dicendo che vorrebbe tornare a parlare con lui. Il tecnico del Napoli gli tende la mano: “Farebbe piacere anche a me“.