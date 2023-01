Udinese, Becao: “Scudetto al Napoli? Tutti pensano una cosa…”

Il difensore dell’Udinese, Rodrigo Becao, ai microfoni di AS elogia il Napoli: “sono i migliori, hanno qualcosa in più della altre”.

Il difensore dell’Udinese, Rodrigo Becao, esprime il suo elogio per il Napoli, attuale capolista del campionato italiano .Nel suo intervento con AS, Becao sottolinea che il Napoli “merita il primo posto” e si augura che rimangano lì fino alla fine:_

“Quest’anno sono i migliori, lo pensano e lo dicono tutti. Si vede che hanno qualcosa in più e meritano il primo posto, la classifica che hanno non è un caso. Mi congratulo con loro e mi auguro che riescano a rimanere lassù fino alla fine. È una squadra che seguivo con affetto fin da piccolo”.

Becao ha anche dichiarato di essere concentrato sul suo presente con l’Udinese e di puntare alla qualificazione alle coppe europee. Il difensore ha poi parlato del suo futuro, affermando , ma che darà il massimo fino a quando indosserà la maglia dell’Udinese.

“Le voci, onestamente, non cambiano il mio modo di pensare o lavorare. Ho ancora un anno e mezzo all’Udinese e puntiamo alla qualificazione alle coppe europee. Poi, certo, il mercato è imprevedibile, non so se può cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi…quello che so – le sue parole rilasciate ad AS – è che darò il massimo fino a quando vestirò la maglia dell’Udinese”.