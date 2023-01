Auriemma: "Napoli, arriva una bellissima notizia, oltre il primato..."

Raffaele Auriemma commenta la straordinaria stagione del Napoli di Luciano Spalletti: “arriva una bellissima notizia”.

Raffaele Auriemma, un noto giornalista e conduttore televisivo e radiofonico, ha recentemente espresso la sua opinione sulle imprese del Napoli di Luciano Spalletti, squadra che sta attualmente dominando il campionato italiano di Serie A.

Ai microfoni di Tele A a, Auriemma ha dichiarato che: “Il Napoli non ha rivali nel campionato italiano di Serie A. Sta accadendo un qualcosa di magico, la compagine azzurra sta scrivendo una pagina di storia che potrebbe essere irripetibile”.

Auriemma ha inoltre rivelato che per il Napoli, oltre al primato arriva ancora una bellissima notizia:

“Ma la notizia più importante non sono solo le vittorie in questa stagione. Io ho la sensazione che il Napoli abbia aperto un ciclo, un qualcosa di straordinario. E il ciclo resterebbe aperto anche qualora qualche calciatore decidesse di andare via. Penso anzi che a volte certe cessioni non sono da interpretare come un ridimensionamento.

Il progetto Napoli è un qualcosa di anomalo nel calcio italiano, ma altrove è comune a qualche società come l’Ajax. De Laurentiis è stato un innovatore”.

Secondo Auriemma i tifosi del Napoli hanno chi che gioire, il club azzurro ha aperto un ciclo di successo che potrebbe continuare anche se alcuni giocatori decidessero di lasciare la squadra, e ha paragonato il progetto Napoli a quello di alcune squadre europee come l’Ajax.