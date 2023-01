LDT. “Tifosi del Napoli tristi? ma siete del mestiere? vergognatevi”

Il Napoli domina in serie A, l’accusa dei tifosi azzurri ad alcuni giornalisti locali: ” altro che tristezza siete mediocri”.

LDT. lettere dai tifosi. Alcuni giornalisti napoletani sotto accusa: I tifosi del Napoli chiedono maggiore attenzione e serietà nell’informazione sulla squadra e i suoi sostenitori.

“Salve Direttore, ci rivolgiamo a lei perché siete l’unico giornale che da spazio completo alle opinioni dei napoletani. Non si riesce a comprendere come i tifosi napoletani riescano a seguire certi siti napolisti (non facciamo nomi per non mettervi in difficoltà). Ma che colpe abbiamo noi napoletani per meritarci una classe giornalistica tanto scadente?

Carlo Alvino solo ora si è accorto che il giornalismo italico è di livello basso, ma ha dato uno sguardo a quello napoletano? Proprio ultimamente ci è toccato leggere della presunta tristezza dei napoletani che stanno per vincere uno scudetto senza avversari. Qua parliamo di presunti giornalisti (il giornalismo è tutt’altro) che fra di loro si appellano come dottore, maestro, decano, seri professionisti, ecc… ma questi non li potrebbero nemmeno vendere i giornali. Ma come il Napoli che sta dominando la scena nazionale e internazionale intristirebbe i propri tifosi perché non avrebbe rivali in grado di contrastarlo“.

I tifosi aggiungono: “Non sappiamo Direttore se questi lo sono o ci fanno. Ma a Napoli succede anche questo. Invece di fare i giornalisti e raccontarci le indagini sulle plusvalenze juventine, invece di fare i giornalisti nel raccontarci i fatti di cronaca sulle plusvalenze ci raccontano di presunte tristezze della tifoseria azzurra. Ma veramente questi si reputano seri professionisti? Perché non si interrogano sulla malinconia e sulla tristezza dei tifosi bianconeri per quanto hanno combinato i dirigenti juventini? Ci scusi Direttore ma quanto è troppo è troppo per questo giornalismo ultimo in Europa”.

Vincenzo L., Michele O., Gaetano M., Gennarino P., Nicola L., Giuseppe R.

I tifosi azzurri chiedono un cambiamento nell’approccio da parte di alcuni giornalisti e maggiore attenzione all’eccezionalità della loro squadra e della loro passione, invece di essere rappresentati come una massa triste e delusa. La richiesta è quella di avere una copertura giornalistica più equa e rispettosa della realtà, e di smettere di perpetuare stereotipi negativi sulla tifoseria napoletana.