Tuttosport insiste: “Plusvalenze in procura si parla di possibile coinvolgimento del Napoli”

Caso plusvalenze anche il Napoli può essere coinvolto lo scrive Tuttosport che parla di possibili nuove prove per il procuratore Chinè.

Il Napoli in sede sportiva è già stato assolto per il caso plusvalenze relative all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Per riaprire il caso servirebbero nuove e significative prove. Un po’ come accaduto alla Juventus, che ha ricevuto 15 punti di penalizzazione in classifica dopo che la Procura di Torino ha inviato un faldone con 14mila pagine tutte sui bianconeri.

Eppure secondo Tuttosport, ci sarebbero ancora i margini per riaprire il fascicolo del Napoli dato che “negli uffici della Procura Federale si parla del possibile coinvolgimento anche del Napoli. Sull’operazione indaga anche la Procura di Napoli che ha chiesto però sei mesi di proroga. Da capire, quindi, quali nuovi elementi avrebbe in mano adesso il procuratore Giuseppe Chiné”.

Da Napoli la società ha fatto sapere con un comunicato che al momento non c’è nessuna ipotesi di falso in bilancio. Ma in generale la SSCN di Aurelio De Laurentiis è estremamente serena. I dirigenti azzurri sono assolutamente certi di aver agito nella massima trasparenza.

Chi rischia in maniera significativa, invece, è sempre la Juve. I bianconeri possono essere affondati per la cosiddetta manovra stipendi. Spiegata nei minimi dettagli da Dybala, ma anche dagli screenshoot delle chat Whatsapp con le parole di Chiellini. Elementi che rischiano di portare un’altra grave penalizzazione ai bianconeri.