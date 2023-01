Verona-Juventus: tutte le statistiche del match

La partita tra le squadre di Verona e Juventus si è svolta il 10 novembre 2022 nell’ambito del 14° turno di Serie A. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore della Juventus. Nonostante la vittoria con un solo gol, la partita è stata piuttosto scandalosa.

Formazioni delle squadre

Juventus

N. 36 – M. Perin – PORTIERE.

N. 3 – G. Bremer Silva Nascimento – DIFENSORE.

N. 19 – L. Bonucci (c) – DIFENSORE.

N. 6 – Danilo Luiz da Silva – DIFENSORE.

N. 11 – J. Cuadrado – CENTROCAMPISTA.

N. 44 – N. Fagioli – CENTROCAMPISTA.

N. 5 – M. Locatelli – CENTROCAMPISTA.

N. 25 – A. Rabiot – CENTROCAMPISTA.

N. 17 – F. Kostic – CENTROCAMPISTA.

N. 18 – M. Kean – ATTACCANTE.

N. 14 – A. Milik – ATTACCANTE.

Verona

N. 1 – L. Montipo – PORTIERE.

N. 27 – P. Dawidowicz (c) – DIFENSORE.

N. 6 – I. Hien – DIFENSORE.

N. 17 – F. Ceccherini – DIFENSORE.

N. 24 – F. Terracciano – CENTROCAMPISTA.

N. 18 – M. Hongla – CENTROCAMPISTA.

N. 77 – I. Suleman Kakari – CENTROCAMPISTA.

N. 3 – J. Doig – CENTROCAMPISTA.

N. 11 – K. Lasagna – ATTACCANTE.

N. 30 – Y. Kallon – ATTACCANTE.

N. 19 – M. Djuric – ATTACCANTE.

Ci sono stati momenti molto controversi nel gioco e c’erano più domande che risposte. Capo arbitro della partita Marco Di Bello ha preso decisioni strane durante la partita, piuttosto controverse. L’arbitro non ha dato due calci di rigore contro la Vecchia Signora, anche se i calci di rigore erano abbastanza evidenti. Inoltre, Di Bello non si è avvalso dell’ausilio del VAR, o forse addirittura ha ignorato quanto gli è stato detto in auricolare dall’assistente arbitro, che si occupava della gestione di sistema.

Entrambi i rigori avrebbero dovuto essere assegnati sull’1-0 a favore della Juventus, quando al 60′ Moise Kean ha segnato gol contro il Verona su assist di Adrien Rabiot. E nel tempo di recupero del secondo tempo al 92 ° minuto della partita, l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso ad Alex Sandro per una violazione, e il giocatore ha lasciato il campo prima del previsto. Va notato che a causa dell’arbitraggio piuttosto controverso della partita, la Juventus ha conseguito la quinta vittoria consecutiva, questa è la prima serie di vittorie da cinque partite della squadra da dicembre 2018.

Statistiche partita Verona-Juventus

Verona Juventus

43% Possesso 57%

15 Tiri contro porta 11

2 Tiri in porta 3

10 Tiri fuori porta 8

3 Blocco dei tiri 0

5 Calci d’Angolo 4

1 Fuorigioco 0

14 falli 13

3 cartellini gialli 2

0 cartellini rossi 1

1 Grande occasione 1

1 occasione da gol persa 0

0 Contrattacchi 2

0 Colpi dopo i contrattacchi 1

0 gol in contropiede 1

5 calci dall’area 6

1 Calci da fuori area 5

2 parato dal portiere 2

321 Passi 437

247 (77%) Precisione dei passaggi 353 (81%)

23/43 (53%) Palle lunghe 29/64 (45%)

9/26 (35%) Cross 6/19 (32%)

4/13 (31%) Dribbling 2/9 (22%)

131 Perdita di possesso 131

56 Vittorie negli scontri diretti 51

24 Vittorie in combattimento aereo 18

16 Ripresa di pallone 18

7 Intercettazioni 10

13 Rimessa in gioco 23

