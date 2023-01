Altro che plusvalenze: De Laurentiis se la ride con Armani. Ecco il messaggio

Aurelio De Laurentiis ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento per lo stilita Giorgio Armani.

“Dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode francese una meravigliosa passerella del mio amico e partner Giorgio Armani. Sono felice di aver partecipato a questa manifestazione di bellezza assoluta” questo il messaggio che Aurelio De Laurentiis ha postato sui social in compagni di Giorgio Armani.

In queste ore si sta parlando molto del caso plusvalenze, con i tifosi juventini che chiedono un coinvolgimento anche del Napoli per il caso Osimhen. La SSCN è stata già prosciolto da ogni accusa in sede sportiva ed al momento non c’è nessuna avvisaglia per una riapertura del caso.

Inoltre sempre la società di De Laurentiis ieri ha fatto sapere che non c’è alcuna ipotesi di falso in bilancio. Un comunicato ufficiale che sicuramente dà ulteriore sicurezza ai tifosi del Napoli, anche perché il club partenopeo ha sempre operato nella massima trasparenza e con i conti sempre in ordine. Questo accadeva anche quando altri club di Serie A continuavano a comprare giocatori, pagando lauti stipendi, senza fare i conti con il rosso in bilancio che diventava sempre più preoccupante, tanto dover provvedere continuamente a ricapitalizzazioni.