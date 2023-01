SSCN comunica: “Proroga di 6 mesi per Osimhen, nessuna ipotesi di falso in bilancio”

La società sportiva calcio Napoli chiarisce ufficialmente la posizione dell’indagine della Procura partenopea sul caso Osimhen.

“L’ufficio stampa del Napoli ci ha chiarito ufficialmente che la posizione di Osimhen è la seguente: la procura di Napoli ha prorogato l’indagine per altri sei mesi, ma non c’è alcuna ipotesi di falso in bilancio al momento” lo fanno sapere dalla redazione di Radio Sportiva, che hanno ricevuto ufficialmente una nota dalla SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Oramai da giorni si parla del caso Osimhen. Caso che è solo sulla carta, visto che il Napoli è stato già assolto dalla giustizia sportiva. Per riaprire il caso servirebbero nuove prove evidenti, come accaduto nel caso della Juve. Basti pensare che la procura di Torino ha trasferito 14mila pagine incentrate sulla Juve. Prove che hanno portato alla penalizzazione di 15 punti alla Juve.

Insomma per ora il caso Osimhen è solo usato come spauracchio, ma non c’è assolutamente nulla di concreto. La società partenopea è assolutamente tranquilla, anche perché sa di aver agito nel pieno della legalità. Non va dimenticato che Osimhen fu pagato 50 milioni cash dal Napoli, più tre giocatori come Karnezis, Liguori, Palmieri e Manzi che completavano la valutazione di 70 milioni di euro del giocatore.