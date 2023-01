La Marca: “Osimhen? Investimento economico reale del Napoli”

Domenico La Marca dichiara che per Osimhen il Napoli ha fatto un investimento economico reale

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato ed esperto in diritto sportivo.

Caso Osimhen? “Parliamo di un’unica operazione da parte del Napoli che aveva suscitato l’interesse della procura federale. Osimhen ha palesemente superato il valore d’acquisto, oggi è probabilmente il giocatore della Serie A con il valore patrimoniale più alto. Bisogna precisare che l’operazione conclusa con il Lille è stata caratterizzata da un investimento economico reale ed importante da parte del Napoli, oltre allo scambio di alcuni giocatori. Pertanto, solo dinanzi ad importanti e decisivi fatti nuovi si potrebbe superare il principio del “ne bis ne idem”.

Lumi sul processo sulla Juventus

Caso Juventus? “Si è operato solo nei confronti della Juventus, superando il principio del «ne bis in idem», in virtù di un materiale probatorio integrativo che ha interessato i bianconeri. Fondamentali saranno le motivazioni della decisione della Corte federale d’appello così da determinare quale sia stato il modus operandi che ha portato a superare il principio giurisprudenziale del «ne bis in idem». Si può ipotizzare che la Juventus abbia dato vita ad un ipotetico sistema nel quale le valutazioni dei calciatori andavano oltre l’aspetto puramente tecnico. In generale sono sempre dell’idea che l’impossibilità di individuare dei parametri chiari, oggettivi e trasparenti, al fine di giungere a valori univoci dei cartellini dei calciatori, genera tali situazioni e che bisogna sminuire l’importanza delle “plusvalenze” e mettere in risalto altri parametri finanziari ed economici per valutare l’effettivo e reale stato di salute dei club“.

Parere sul Collegio di Garanzia dello Sport? “Il Collegio di Garanzia dello Sport è una sorta di “giudice di legittimità”. Il ricorso viene proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della decisione impugnata ed il procedimento dovrà essere definito entro 60 giorni dal deposito dello stesso ricorso. Il Collegio di Garanzia potrebbe confermare per intero la sanzione oppure annullare ed infine rinviare all’organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. Senza conoscere le motivazioni è impossibile sbilanciarsi in previsioni sul caso riguardante la Juventus”.

La Marca esprime la sua opinione sulla partita tra Salernitana e Napoli

Pensieri su Salernitana-Napoli? “Il Napoli ha offerto una prestazione autoritaria e da squadra matura contro un avversario che non poteva permettersi di offrire un’altra prova incolore dopo Bergamo. Soprattutto la prima rete di Di Lorenzo è il manifesto del calcio di Spalletti, un’azione corale conclusa magnificamente dal terzino destro partenopeo che è certamente uno dei migliori interpreti a livello mondiale. Un’altra volta bisogna evidenziare la prova di Meret, che nell’unica occasione davvero pericolosa si è reso protagonista di un intervento fenomenale, personalmente oggi, insieme a Vicario, lo reputo il migliore portiere italiano del nostro campionato“.

E Napoli-Roma? “Mi aspetto una partita non diversa da quella disputata all’Olimpico con una Roma accorta e chiusa in difesa che non vorrà lasciare campo e profondità ad Osimhen e cercherà di sfruttare qualche episodio e soprattutto le palle inattive. I giallorossi, nonostante non sempre abbiano offerto prove esaltanti, sono reduci da un buon momento di forma e possono contare su quel fattore imprevedibilità rappresentato da Dybala e su un Abraham totalmente rigenerato. Sarà un altro banco di prova importante per l’undici di Spalletti tenendo in considerazione i risultati altalenanti delle dirette rivali per la lotta per lo scudetto e che le partite contro Mourinho sono sempre state bloccate anche all’andata difatti è stata necessaria un super giocata sull’asse Politano-Osimhen“.

La Juventus ha espresso una reazione dopo la penalizzazione

Giudizio sulla Juve? “La Juventus ha offerto una buona prestazione contro una delle squadre più in forma del campionato, è piaciuta la reazione dopo il secondo vantaggio dell’Atalanta, infatti Miretti ha avuto tra i piedi la palla della vittoria. A differenza di quanto visto al Maradona, la Juventus non si è sciolta dinanzi alle difficoltà ma ha avuto la caparbietà e la forza di rispondere colpo su colpo ad un avversario che in queste situazioni si esalta. Le vicende extracalcistiche in qualche modo hanno compattato l’ambiente e la squadra, forse proprio in questo momento Massimiliano Allegri è la persona più indicata per permettere alla Juventus di superare questo periodo di difficoltà e per puntare ad una rimonta in ottica Champions League che avrebbe del miracoloso“.

In fermento il mercato della Salernitana

Mercato della Salernitana? “Siamo arrivati all’ultima settimana di mercato e la Salernitana deve piazzare quei colpi che potrebbero in qualche modo rasserenare l’ambiente ma soprattutto essere d’aiuto per una lotta salvezza che con la vittoria del Verona potrebbe riaccendersi in maniera inaspettata. L’arrivo di Troost-Ekong rinforza un reparto difensivo che peccava di inesperienza, da questo punto di vista il nigeriano potrebbe rappresentare una risorsa valida, ma forse nel pacchetto arretrato c’è bisogno di un ulteriore innesto, senza contare la necessità di trovare un sostituto di Mazzocchi, la cui assenza è davvero pesante”.

“Nicolussi Caviglia sta impressionando per la sua capacità di adattarsi alla Serie A ma comunque anche in mediana un altro innesto sarà necessario soprattutto un profilo in grado di determinare la giocata decisiva, il classico uomo dall’ultimo passaggio. In attacco nonostante sia il reparto con più alternative si sta valutando una punta più adatta al gioco di Nicola ed in tal senso Seferovic, ultimo nome di una lunga lista, potrebbe essere un grandissimo colpo senza tenere conto che lo svizzero ha giocato in Italia e non avrebbe alcun problema ambientamento aspetto da non trascurare nel mercato di gennaio“.