Cherubini: “Napoli, che rivincita per due: a Roma li chiamavano bidone e scappato di casa”

Marco Cherubini ritiene che due atleti del Napoli stanno vivendo una grande rivincita perché a Roma li chiamavano bidone e scappato di casa

Marco Cherubini, giornalista di Mediaset che segue da vicino la Roma, si è soffermato in un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, i punti racimolati dalla squadra partenopea in questa prima parte di campionato sono incredibili. E’ riuscito veramente a pochi altri allenatori in Serie A. Luciano Spalletti è qualcosa di speciale, un allenatore unico, competente come pochi altri. Conosco bene come lavora e come la pensa”.

Per Cherubini il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale grazie a Spalletti

Cherubini ha poi fatto una rivelazione sulla rivincita di due calciatori ex Roma: “Si parla tanto di Kvaratskhelia e di altri giocatori che stanno facendo benissimo, ma Luciano ha fatto un lavoro straordinario su Mario Rui e Juan Jesus, due calciatori azzurri che a Roma era definiti rispettivamente “scappato di casa” e un “bidone” come il brasiliano. Invece al Napoli sono protagonisti assoluti della scena, segno evidente che il lavoro del tecnico funziona eccome. Complimenti al club azzurro, ma attenzione a Mourinho per la partita di domenica sera”.