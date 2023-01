“Ha preferito Roma a Napoli” retroscena Gazzetta sulla scelta di Dybala

Paulo Dybala è stato vicino a vestire la maglia del Napoli, ma alla fine ha scelto di andare a Roma da Josè Mourinho.

Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sulla trattativa tra la SSCN e Paulo Dybala. Il calciatore è stato corteggiato dalla società di Aurelio De Laurentiis e sembrava davvero molto vicino a sbarcare nel capoluogo campano. Alla fine però, a spuntarla è stata la Roma che ora si gode l’argentino che sta trovando anche continuità, con qualche infortunio in meno rispetto al passato.

Napoli-Roma nel segno di Dybala

Fino ad ora Dybala ha segnato 10 gol e fornito 5 assist, diventando punto di riferimento per la squadra giallorossa. Eppure la storia dell’argentino poteva essere molto diversa. “Ha preferito Roma allo stadio di Diego” scrive Gazzetta dello Sport, raccontando la scelta del giocatore ex Juventus.

Dybala domenica alle 20.45 sarà in campo per Napoli-Roma, ma con la casacca giallorossa. L’argentino proverà ad aiutare la sua squadra a conquistare punti per un piazzamento Champions League. Una posizione che prima della pesante penalizzazione alla Juventus sembrava molto complicata. Invece ora i giallorossi possono sperare di riuscire a partecipare alla massima competizione per club a livello europeo.

Il Napoli risponderà con i suoi campioni, da Osimhen a Kvaratskhelia, passando per Lobotka e gli altri. Ma in panchina avrà anche quel Raspadori comprato al posto di Dybala e che diventa un punto di riferimento per il futuro, ma assicura grandi prestazioni anche nel presente, tanto che averlo in panchina diventa veramente un lusso.