CorSport – Il Napoli vuole il rinnovo di Kim: lo vogliono due top club

Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Kim Min-jae con ritocco della clausola rescissoria, il difensore piace a Manchester United e Psg.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della SSCN, è già a lavoro per cercare di trovare un nuovo accordo per il prolungamento di contratto di Kim. Il difensore sudcoreano è da meno di un anno in maglia azzurra, ma per lui si parla già di rinnovo.

L’obiettivo del Napoli è quello di togliere o aumentare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto di Kim, valida solo per una finestra temporale di giugno ed a condizioni variabili. Ma resta comunque una incognita che il Napoli vuole togliere, o quantomeno alzare per evitare di perdere soldi nel caso il giocatore dovesse andare via.

Spalletti ha fatto sapere che Kim a Napoli si trova benissimo e non ha timore che possa andare via, ma sempre meglio prevenire che curare.

Napoli: il futuro di Kim

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Con Kim si sta provando sia a ritoccare l’ingaggio che la clausola portandola da 48 a 65 milioni. Su di lui ci sono United e forse PSG, ma c’è grande volontà del giocatore di restare. Il fatto che si sieda a trattare lo dimostra, lui vuole avere la possibilità di giocare con continuità in un progetto vincente. Kvara resterà a meno di grandi sorprese“.