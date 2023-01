Napoli: l’urlo del Maradona contro la Roma, si va verso il tutto esaurito

Napoli-Roma lo stadio Diego Armando Maradona va verso il tutto esaurito. I tifosi azzurri sognano lo scudetto in questa stagione.

C’è grande attesa per il Napoli che torna a giocare in casa dopo la trasferta di Salerno. Gli azzurri sono saldamente primi in classifica con 12 punti di vantaggio sul Milan, mentre sono 13 i punti dalla coppia Lazio e Inter.

Inoltre la Juventus è a distanza siderale dopo la penalizzazione. Ma niente è ancora fatto, perché con i tre punti basta un filotto negativo per mettere subito tutto in discussione.

Ecco perché la presenza dei tifosi per Napoli-Roma è fondamentale. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà praticamente tutto esaurito, restano gli ultimi posti per la sfida che si gioca domenica alle 20.45. Dopo i 52mila biglietti venduti per Napoli-Juventus ci sarà un altro pienone. I tifosi vogliono restare vicino alla squadra per continuare ad alimentare il sogno scudetto.

In campo ci sarà anche Kvaratskhelia che ha definitivamente recuperato e può giocare dal primo minuto. Mentre sugli spalti ci sarà la bolgia per spingere gli azzurri verso la vittoria con la Roma di Mourinho che lotta per un posto in Champions League.