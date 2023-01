Napoli-Roma: Kvaratskhelia, arriva la decisione di Spalletti!

Kvicha Kvaratskhelia gioca Napoli-Roma. Il giocatore georgiano ha definitivamente superato l’influenza ed ha recuperato la migliore condizione fisica.

Il Napoli potrà contare su Kvaratskhelia. Sicuramente giocherà dal primo minuto sul georgiano per Napoli-Roma. La sfida si gioca domenica sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Spalletti in questo momento ha solo problemi di abbondanza, visto che ha tutti i giocatori a disposizione. Detto di Kvaratskhelia che gioca titolare Napoli-Roma ci sono anche altre considerazioni da fare.

Una su tutte è sicuramente la presenza da titolare di Elmas. Il macedone sta giocando ottime partite e sembra complicato toglierlo dal campo. Ma di certo non può prendere il posto di Kvaratskhelia, come accaduto durante Salernitana -Napoli.

La soluzione sarebbe semplice Elmas al posto di Zielinski con la Roma. Sembra questa l’idea che Spalletti sta tenendo in seria considerazione. Il polacco non è al meglio della condizione, mentre Elmas è in grande forma. Inoltre il macedone potrebbe tornare a giocare nel suo ruolo più naturale.

Altra situazione da monitorare è quella dell’esterno di destra, altro ruolo in cui può giocare Elmas. Ma al momento in vantaggio ci sono Politano e Lozano che sono in ballottaggio. In difesa dubbio Mario Rui – Olivera col portoghese in vantaggio.