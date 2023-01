Napoli, quota scudetto: la risposta a sorpresa di Spalletti

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima di Napoli-Roma, il tecnico degli azzurri non vuole parlare di scudetto.

L’allenatore non ha mai pronunciato la parola scudetto durante la conferenza stampa di Napoli-Roma. Il tecnico ha detto che il Napoli deve pedalare forte, perché niente è stato ancora fatto, ma direttamente non ha mai voluto dire quella parola, girandoci sempre intorno.

Spalletti è stato sollecitato dai colleghi presenti al Konami Center di Castel Volturno, quando si è parlato di quota scudetto per il Napoli ha detto: “Io in matematica non ero bravo e certe cose non le so fare. Io so solo che se vinciamo con la Roma siamo a 53 punti. Far trovare minutaggio agli altri giocatori? Lo possono fare anche domani mattina, perché domani chi non gioca va in campo. E possono farlo anche in Primavera, allenata molto bene, quindi hanno chance per fare minutaggio“.

Dunque Spalletti sullo scudetto del Napoli non vuole sbilanciarsi, anche perché c’è un intero girone di ritorno da giocare. Gli azzurri hanno 12 punti di vantaggio sul Milan e 13 sull’Inter, ma questo non significa che si possano prendere sotto gamba certe partite. Ma il tecnico è convinto che i suoi giocatori non si rilasseranno ed anche se “qualcuno dovesse farlo, quando si vedrà di fronte la Roma che ha top player e top coach, saprà che deve dare il massimo. Quindi se vogliamo competere dobbiamo essere anche noi al top“.