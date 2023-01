Segna Mertens ed esulta alla ‘Starace’ – VIDEO

Dries Mertens ha segnato un gol durante la sfida Giresunspor-Galatasaray e in Super Lig turca, terminata 0-4.

La serata sembra essersi messa storta per il Galatasaray che ha sbagliato un rigore con Mauro Icardi. Ma dopo poco ci ha pensato Dries Mertens, con una zampata a portare in vantaggio la sua squadra. Dopo la rete il giocatore ex Napoli ha festeggiato con un movimento alla ‘Starace’ storico magazziniere del Napoli e grande amico del giocatore belga.

La partita poi è terminata 4-0 in favore del Galatasaray con i gol di Dubois, Rashica e Akgun.