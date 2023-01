Mourinho la frase su Dybala e Kvaratskhelia che fa infuriare i napoletani

Josè Mourinho in conferenza stampa prima di Napoli-Roma ha sottolineato che nessuno dei giocatori di Spalletti è migliore di Dybala.

Il tecnico della Roma è stato molto incisivo in conferenza stampa come suo solito. Il portoghese ha sottolineato che il “Napoli ha già vinto lo scudetto” ed ha fatto i complimenti ai giocatori ed al tecnico azzurro.

Ma Mourinho sa bene che lo scudetto non è affatto vinto e che bisogno ancora lottare molto, come ha sottolineato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Quindi la sua è solo una tattica per cercare di far abbassare la guardia agli azzurri e magari trovare una squadra meno grintosa.

Ma Mourinho in conferenza stampa ha anche esaltato un suo giocatore dicendo: “Il Napoli ha tanti bravi giocatori ma nessuno è all’altezza di Dybala. Io volevo prendere Kim al Tottenham, ma nono sono stato aiutato. Parlai con lui 2-3 volte, chiedevano 10 milioni e a 7-8 si sarebbe chiuso, ma il Tottenham non offrì più di cinque milioni. Tornando alla domanda: hanno grandi giocatori, ma come Paulo, no“.

Non è stato fatto il nome di Kvaratkshelia, ma è chiaro che il confronto tecnico è con il georgiano in forza al Napoli, che per caratteristiche è quello più simile a Dybala, che sicuramente non è una prima punta come Osimhen.

Al momento il confronto Dybala-Kvaratskhelia vede queste statistiche: Kvaratskhelia ha messo a referto 9 gol e 12 assist con il Napoli. Mentre Dybala ha messo a segno 10 gol e 5 assist con la Roma.